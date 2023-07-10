Астрономы открыли самую отражающую экзопланету

Ученые описали планету с самой высокой отражающей способностью из известных на сегодняшний день. Это экстремально горячий мир, где из облаков падают капли титана.

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Экзопланета расположена на расстоянии 260 световых лет от Земли и отражает до 80% света своей звезды-хозяина. По словам астрономов, она сравнима по яркости с Венерой – самым ярким объектом на ночном небе, за исключением Луны.

Планете присвоили название LTT9779b. По размерам она похожа на Нептун и при этом делает полный оборот вокруг своей звезды всего за 19 часов.

Температура на освещенной стороне планеты достигает 2000 градусов Цельсия. Считается, что такие условия непригодны для образования облаков. Но на LTT9779b они есть. Они возникают благодаря раскаленным потокам металла и силиката, перенасыщающим атмосферу.

Планета, которая находится так близко к звезде, должна была лишиться атмосферы. По мнению ученых, этого не происходит из-за металлических облаков – они действуют как зеркало, отражая свет и препятствуя разрушению газовой оболочки, сообщает Astronomy and Astrophysics.