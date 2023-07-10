Складной смартфон Google Pixel Fold оказался сложным в ремонте

Блогер под ником PBKreviews проверил на видео сложность ремонта первого складного смартфона Google. Ролик доступен на YouTube-канале автора.

Энтузиаст отметил, что для разборки устройства его предварительно нужно нагреть — чтобы размягчить клей, с помощью которого держатся детали корпуса. Специалист обратил внимание, что в процессе пришлось сначала снять заднюю панель, затем отсоединить защитный экран и только потом получить доступ к внутренним деталям.

В ходе работы оказалось, что экран Pixel Fold крепится с помощью множества винтов, которые пришлось открутить. PBKreviews отметил, что замена передней панели гаджета заняла много времени. При этом автор подчеркнул, что заменить батарею складного апапарта оказалось довольно просто.

В заключении PBKreviews заявил, что в процессе обратной сборки Pixel Fold можно пропустить некоторые мелкие детали и таким образом нанести вред девайсу. Сложность ремонта блогер оценил в 6,5 балла по десятибалльной шкале.