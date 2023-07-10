Отступающие ледники Арктики высвобождают из земли бурлящий метан

В ходе исследования на архипелаге Шпицберген в Норвегии было обнаружено, что быстро отступающие ледники вызывают выброс мощного парникового газа метана.

Это феноменальное явление может иметь глобальные последствия, особенно в свете растущего таяния льдов в Арктике.

Вода после отступления ледников образует родники. Исследователи обнаружили, что в 122 из 123 исследованных родников содержится древний метан в высоких концентрациях, который выделяется под давлением. Причина этих выбросов метана — быстрое отступление ледников и обнажение земли. Хотя количество выбросов не может быть точно оценено, их последствия могут быть серьезными.

Особенно тревожным является возраст метана, что указывает на его происхождение из огромных подземных резервуаров ископаемого топлива, таких как природный газ и уголь. Ученые подчеркивают, что это не метан, произведенный микробами, а метан, образованный в процессе формирования горных пород. Быстрое отступление ледников приводит к удалению «криосферной шапки», которая ранее удерживала метан. Это открытие свидетельствует о потенциальной угрозе, которую представляют отступающие ледники, особенно при учете изменения климата и таяния льдов.