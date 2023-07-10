Названы основные недостатки AR-шлема Apple Vision Pro

Apple при тестировании своего шлема виртуальной реальности Vision Pro столкнулась с рядом проблем, которые связаны с комфортом и безопасностью использования устройства.

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Компания обнаружила, что некоторым людям трудно носить гарнитуру даже в течение полутора часов. В ответ на это Apple планирует разработать второй ремешок, который будет надеваться на макушку пользователя для дополнительной поддержки.

Также Apple учитывает потребности клиентов, которые носят национальную или религиозную одежду, например хиджаб. Компания планирует предложить сумки для ношения на плече, чтобы пользователи могли комфортно хранить аксессуары и аккумуляторные батареи.

Чтобы защитить гарнитуру от царапин, Apple предлагает использовать защитные пленки, а также предупреждает о том, что переднее стекло может трескаться при ударе о стену.

Чтобы избежать подобных инцидентов, в устройстве будут встроены предупреждающие сигналы, напоминающие пользователям не носить шлем во время ходьбы.