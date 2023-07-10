Инсайдер: Apple работает над 32-дюймовым iMac

Apple работает над более крупным 32-дюймовым iMac
Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple работает над новым iMac с дисплеем с диагональю больше 30 дюймов.
По словам Марка Гурмана, разработка 32-дюймовой версии iMac находится на такой ранней стадии, что многое может измениться. Аналитик сомневается, что Apple действительно выпустит эту модель в ближайшее время и что она, вероятно, не появится до конца 2024 года.
До сих пор ходили слухи о том, что более крупный iMac имеет дизайн, аналогичный 24-дюймовой модели, с тонкими рамками и подставкой нового стиля. Благодаря уменьшению лицевых панелей общий размер 30- или 32-дюймовой модели может стать физически похожим на предыдущую 27-дюймовую версию.
Что касается 24-дюймового iMac, работающего на M3, Гурман сказал в марте, что он не будет запущен до конца 2023 или начала 2024 года. В воскресном информационном бюллетене он изменил свою оценку на начало 2024 года для этой конкретной модели.
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