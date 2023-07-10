Ученые в США выяснили, что древние люди были каннибалами

Ученые из Национального музея естественной истории при Смитсоновском институте (США) в ходе исследования пришли к выводу, что древние предки человека поедали себе подобных. Результаты исследования публикует научный журнал Scientific Reports.

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Авторы статьи — палеоантропологи Бриана Побинер, Майкл Пант и Тревор Кивил — изучили кость древнего гоминина (подсемейство семейства гоминид, к которому относят человека разумного, шимпанзе, горилл, а также ряд вымерших групп) возрастом 1,45 млн лет. В материале утверждается, что на этой кости имелись следы срезов, сделанные предшественниками с помощью каменного орудия, а не зубами хищника. Авторы исследования полагают, что гоминины, скорее всего, употребляли в пищу мясо друг друга, а также поедали других представителей родственных видов.

Слепок этой кости Бриана Побинер отправила своему коллеге Майклу Панту из Колорадского университета. В свою очередь он сделал 3D-модель кости и сравнил повреждения на ней с базой данных, где есть информация о 900 следах укусов разных животных, надрезах и других повреждений. Пант считает, что девять из одиннадцати повреждений на кости точно соответствуют надрезам, сделанным каменными орудиями. Остальные два повреждения были нанесены, скорее всего, зубами саблезубой кошки, полагает ученый.

При этом специалисты считают, что такие надрезы не являются стопроцентным доказательством того, что гоминин, кость которого они изучали, мог быть съеден сородичами. По мнению Брианы Побинер и ее коллег, надрезы указывают на то, что, скорее всего, ножом старались снять мясо с кости.

«Эти надрезы очень похожи на то, что я видела на остатках животных, которых разделывали для употребления в пищу. Наиболее вероятным кажется, что мясо c ноги было съедено, причем не в рамках ритуала, а для пропитания», — пояснила Побинер.