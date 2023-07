Пользователей предупредили о новом Android-вредоносе

Специально обученные операторы выступают в роли сотрудников банка и пытаются выведать у жертвы всю важную информацию. Для маршрутизации голосового трафика Letscall использует IP-телефонию и WebRTC. Помимо этого, задействуются протоколы Session Traversal Utilities for NAT (STUN) и Traversal Using Relays around NAT (TURN), включая серверы Google STUN; это помогает мошенникам обеспечить высокое качество аудио- и видеосвязи, а также обойти ограничения NAT и файрволов.