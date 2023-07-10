Ученые обнаружили самого древнего оболочника

Ученые исследовали ископаемые останки Megasiphon thylakos — организма, относящегося к оболочникам, группе наиболее близкой к позвоночным. M. thylakos имел бочкообразное тело с двумя выростами, заканчивающимися отверстиями, вел сидячий образ жизни и фильтровал воду для питания. Авторы считают, что M. thylakos, скорее всего, принадлежал к группе, предковой для всех оболочников. Полученные данные расширяют представления об эволюции оболочников, а следовательно, и о происхождении позвоночных. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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Ученые делят тип Хордовые на три подтипа: позвоночных (включающих, например, птиц, зверей и людей), бесчерепных (рыбообразные ланцетники), а также оболочников. Последние сильно различаются между собой в плане морфологии, экологии и жизненного цикла. Так, оболочники класса Асцидии — это сидячие формы, похожие на бочонки и фильтрующие воду. Их ближайшие родственники — Сальпы — также фильтруют воду, но плавают в толще воды, а некоторые из них существуют в виде колоний, включающих несколько особей и достигающих нескольких метров в длину. Другая группа — Аппендикулярии — состоит из плавающих одиночных организмов, напоминающих головастиков. Из-за большого разнообразия оболочников остается непонятным, как выглядел их последний общий предок: был он свободноживущим, похожим на головастика, или сидячим животным. Немногочисленные окаменелости пока не дали ответ на этот вопрос, а понимание эволюции оболочников, как ближайшего родственника позвоночных, позволило бы раскрыть тайны и нашего происхождения.

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Американские биологи изучили углеродистую пленку, в виде которой сохранился Megasiphon thylakos, обитающий около 500 миллионов лет назад. Это старейшее в своем роде ископаемое, происходящее из среднекембрийской формации Марджум в штате Юта. Этот вид имел бочкообразное тело с двумя одинаковыми по размеру выростами, необходимые для поглощения и выведения воды, — сифонами. Он содержал темные продольные структуры, которые вблизи сифонов расходились на тонкие нитевидные волокна. Авторы интерпретировали их как мышечные полосы, которые разделялись на отдельные мышечные волокна. Мускулатуру такого же строения имеют современные асцидии. Следовательно, уже 500 миллионов лет назад оболочники могли демонстрировать типичные для них поведенческие черты: сжиматься и вытягиваться.

Общее строение M. thylakos наиболее похоже на морфологию одиночных асцидий. При этом у M. thylakos отсутствовали какие-либо сходства с талиевыми и аппендикуляриями. Основываясь на полученных данных, исследователи предполагают, что самые ранние неаппендикулярные оболочники обитали на дне водоемов и вели одиночный образ жизни. Авторы считают, что M. thylakos принадлежал к предковой для всех оболочников группе. В конечном счете, M. thylakos демонстрирует, что основные компоненты современного образа оболочников появились вскоре после кембрийского взрыва.