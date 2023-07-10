Спутники Starlink помешали наблюдениям за космосом

Ученые обвинили корпорацию SpaceX в том, что их спутниковая система Starlink мешает наблюдениям за космосом. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

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В опубликованной в журнале Илона Маск пошли навстречу астрономам и пообещали решить проблему.

Чтобы доказать факты негативного влияния спутников Starlink на оборудование ученых, специалисты использовали сеть низкочастотных радиотелескопов LOFAR, имеющих около 52 точек наблюдений по всей Европе. В течение определенного времени астрономы контролировали передвижения 68 спутников Starlink.

В результате эксперимента оказалось, что 47 из 68 спутников генерировали излучение в диапазоне от 110 до 188 мегагерц, создавая таким образом помехи.

«Этот диапазон частот включает в себя защищенную полосу частот между 150,05 и 153 мегагерц, специально выделенную для радиоастрономии Международным союзом электросвязи (МСЭ)», — подчеркнули ученые.

В SpaceX отреагировали на исследование, пообещав найти компромиссное решение проблемы.