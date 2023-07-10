Обнаружены доказательства резкого изменения климата на Марсе

Китайский марсоход «Чжуронг» обнаружил на Марсе доказательства резкого изменения климата, которое произошло 400 000 лет назад.

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Исследователи использовали данные, полученные с помощью марсохода и китайского марсианского орбитального аппарата «Тяньвэнь-1», чтобы изучить песчаные дюны равнины Утопия.

Оказалось, что на вершине дюн образовались тёмные гребни, известные как поперечные эоловые хребты (TAR), которые формировались в течение последних 400 000 лет.

Интересно, что эти изменения климата на Марсе связаны с ледниковым периодом и изменением угла, под которым планета вращается. Учёные отмечают, что это свидетельствует о том, что Марс также подвержен климатическим сдвигам, аналогичным Миланковичевым циклам на Земле.

Однако ледниковый период на Марсе протекал необычным образом, отличным от того, что наблюдается на нашей планете.