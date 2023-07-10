Почему новая соцсеть Threads* не станет популярной в России

Депутат Антон Горелкин выразил мнение в своём Telegram-канале о новой социальной сети Threads*, сказав, что она, скорее всего, не будет популярной в России. Он указал на то, что механика Твиттера не очень хорошо укоренилась у нас. Однако Горелкин считает, что российская аудитория может быть заинтересована в Threads*. Это подтверждается тем, что приложение уже на старте было полностью адаптировано к местным пользователям. Парламентарий также рассматривает возможность создания англоязычного аккаунта в Threads*.