Apple усложнит покупку очков дополненной реальности

Компания Apple продаст ограниченное количество AR-очков. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам обозревателя агентства Марка Гурмана, компания попросила первых покупателей лично прийти за устройством в один из магазинов Apple Store. Девайс будет реализовывать по предварительной записи и лично в руки пользователю.

Гурман объяснил, что таким образом в Apple хотят настроить Vision Pro под конкретного потребителя и показать ему все функции гарнитуры. Из этого следует, что на раннем этапе приобрести очки будет довольно сложно — из-за интереса к устройству и региональных ограничений, так как в начале 2024 года девайс будет доступен только в США.

По информации Марка Гурмана, продажи Vision Pro в других регионах намерены запустить в конце 2024 года. При этом ранее Apple откроет продажи в своем интернет-магазине. Инсайдер сообщил, что гарнитуру дополненной реальности будут реализовывать на рынках Франции, Германии, Австралии, Китая, Гонконга, Японии и Кореи.