Появилась новая информация об iPad Pro с OLED-дисплеем

В Сети появилась информация о том, как скоро Apple оснастит iPad Pro OLED-дисплеями.

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По данным исследовательской компании Omdia, случится это уже в 2024 году. И это будет первый планшет Apple с таким типом экрана, который обеспечивает яркое изображение и высокую контрастность.

Версии iPad Pro с 11- и 13-дюймовыми экранами ожидаются в производстве уже в I квартале 2024 года.

В то же время первый MacBook с OLED-дисплеем ожидается лишь в 2027 году. Большие OLED-панели дорогостоящие, поэтому их применение в ноутбуках и планшетах Apple до сих пор ограничено.