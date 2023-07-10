Тектонические плиты и климат «заперли» австралийских животных

Резкое похолодание и движение Австралии на север десятки миллионов лет назад — причины неравномерного распределения австралийских и азиатских животных по обе стороны линии Уоллеса. Австралийские животные, привыкшие к сухому климату своего континента, просто не смогли перебраться по влажным тропическим островам Индонезии в Азию. Азиатские же животные, привыкшие к подобным условиям, спокойно добрались до Австралии. Об этом говорит исследование, опубликованное в журнале Science.

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Первая ассоциация при упоминании Австралии — кенгуру. Данные животные живут только на этом континенте и (как и другие сумчатые) не выходят за его пределы. При этом немало групп животных из Азии, например песчаный варан, грызуны и птица кукабарра, прекрасно обитают в Австралии.

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Это неравномерное распределение австралийских и азиатских видов описано биологами уже давно. Этот феномен связан с линией Уоллеса, которая разделяет фауну Австралии, Новой Гвинеи и части Индонезии от континентальной Юго-Восточной Азии.

В рамках нового исследования ученые проанализировали данные о 20 тысячах птиц, млекопитающих, рептилий и амфибий. Так они попытались выяснить, почему азиатские животные освоили Австралию, а австралийские не поселились в Азии.

Анализ показал, что такое неравномерное распределение видов животных по обе стороны линии Уоллеса отчасти связано с изменениями в древней тектонике, которая привела к «столкновению» Австралии и Азии. «В какой-то момент земной истории Австралия отделилась от Антарктиды и за миллионы лет дрейфовала на север, в результате чего она врезалась в Азию. Это столкновение породило вулканические острова, которые мы теперь знаем как Индонезию», — отметил Алекс Скилс из Австралийского национального университета. Острова Индонезии стали «трамплином» для азиатских животных и растений. Так они смогли попасть в северную Австралию.

Исследование показало, что кроме сдвига тектонических плит важную роль в миграции азиатских видов в Австралию сыграли климатические условия. Когда Австралия отделилась от Антарктиды, движение континента изменило океанические течения и на планете началось похолодание, климат стал суше. Из-за этого много видов вымерло.

Тогда же из Азии в Океанию сформировался «коридор» тропических лесов по всему региону, где был влажный климат, который был привычен для азиатских животных. Так они смогли обосноваться на островах, пройдя через Новую Гвинею. А вот австралийские животные, привыкшие к сухому климату континента, не могли выбраться на индонезийские острова. В результате они так и остались в Австралии.