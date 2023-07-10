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В Индии обнаружили устойчивый к лекарствам грибок

Учёные из индийского и канадского университетов обнаружили у бродячих собак в Индии устойчивый к лекарствам грибок Candida auris.

В Индии обнаружили устойчивый к лекарствам грибок
© Ferra.ru

Самое опасное в нём, помимо невосприимчивости к препаратам, это способность передаваться другим животным и людям.

Так, в ходе исследования были проверены образцы кожи и ушных мазков 87 собак, из которых 52 имели хронические кожные заболевания, а 35 были домашними животными, лечившимися от незначительных инфекций.

Специалисты призывают проявлять осторожность при обращении с собаками и другими животными в регионах, где данный грибок является распространённым.

Данное открытие также напоминает о важности гигиены и предосторожности при работе на садовых участках.

Врачи предупреждают о возможности заражения опасными инфекциями, такими как столбняк, в результате контакта с почвой, где могут находиться споры болезнетворных организмов.

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