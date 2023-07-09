SSD-накопители резко подешевеют

Средние цены на SSD-накопители продолжат снижаться в третьем квартале 2023 года еще на 8-13%. Об этом сообщают аналитики TrendForce в блоге компании.

По данным экспертов, компании продолжают совместно сокращать производственные мощности, однако ситуация на рынке все равно не позволит им остановить снижение цен. Будут дешеветь и флэш-накопители на основе энергонезависимой памяти NAND — на 3-8%, уверены специалисты.

В TrendForce допустили, что в четвертом квартале цены стабилизируются. Аналитики пояснили, что рынок в третьем квартале по-прежнему находится в состоянии избыточного предложения — число покупателей, заинтересованных в приобретении SSD-накопителей, пока не настолько значительно.

Эксперты также отметили, что приток заказов от китайских государственных органов и операторов связи может стимулировать рост поставок SSD-накопителей для корпоративных целей. Это потенциально позволит достичь более высоких показателей по продажам ближе к четвертому кварталу 2023 года.

SSD-накопители стали популярны у владельцев ПК и ноутбуков, так как имеют преимущества в скорости работы по сравнению с жесткими дисками, или HDD-накопителями. Тем не менее долгие годы SSD считались более дорогостоящими, чем HDD.

По прогнозу вице-президента по исследованиям и разработке Pure Storage Шона Розмарина, после 2028 года классические жесткие диски полностью исчезнут из продажи, их заменят подешевевшие SSD.