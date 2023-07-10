iPhone 15 Pro выйдет в эксклюзивном темно-синем цвете

Как сообщает портал MacRumors, этой осенью Apple представит iPhone 15 Pro с уникальной расцветкой. Речь идёт о тёмно-синем цвете с некоторыми оттенками серого.

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Как отмечает авторитетный инсайдер Unknownz21, смартфон iPhone 15 Pro будет выполнен из титана. Устройство в тёмно-синем цвете получит матовые рамки — в отличие от глянцевой нержавеющей стали, которую ранее использовала компания. Что касается расцветки, то она будет напоминать таковую у iPhone 12 Pro с чуть более тёмными оттенками.

MACRUMORS/UNKNOWNZ21

Помимо тёмного-синего цвета, iPhone 15 Pro также будет доступен в серебристом, чёрном и сером цветах, отмечает инсайдер. Интересно, что о малиновом цвете Unknownz21 ничего неизвестно — ранее об этом сообщали другие источники MacRumors.