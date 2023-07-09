Биологи нашли животное, раздевающего партнера перед сексом

Биологи из Венского университета в Австрии обнаружили у самцов обыкновенных паутинных клещей необычную особенность поведения в период спаривания — самцы преследуют неполовозрелых самок и помогают им снимать с себя последнюю линьку, чтобы стать первым половым партнером. Результаты исследования были опубликованы в журнале iScience.

Преследование самок, которые в скором времени достигнут половой зрелости, свойственно многим животным. У изученных авторами насекомых первых половой партнер очень важен, поскольку именно его сперма будет оплодотворять все кладки, из которых выведутся новые самки (самцы вылупляются из неоплодотворенных яиц). Поэтому многие самцы несколько часов преследуют и охраняют от других самцов самку, у которой осталась одна линька перед вступлением в период зрелости. Идентифицируют они ее по цвету — за час-два до линьки ее тело приобретает серебристый цвет из-за воздуха, скапливающегося между старым и новым панцирем.