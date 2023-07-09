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В новой соцсети Цукерберга начали отслеживать перелеты Илона Маска

Аккаунт ElonJet, отслеживающий перелёты частного самолета миллиардера Илона Маска, перебрался в Threads (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) после изгнания из Twitter. Об этом сообщает NBC.

В новой соцсети Цукерберга начали отслеживать перелеты Илона Маска
© Zuma / ТАСС

«ElonJet прибыл в Threads!» — гласит первый пост Джека Суини, создателя аккаунта.

На утро субботы у него было более 21 тысячи подписчиков.

ElonJet в режиме реального времени отслеживает передвижения частного самолета миллиардера Илона Маска. Используются данные, доступные в открытом доступе, включая интернет-радары.

Ранее аккаунт находился в соцсети Twitter, принадлежащей Маску. Однако в прошлом декабре учетная запись ElonJet бьыла заблокирована.

Сам миллиардер пригрозил Суини судебным иском и заявил, что за его сыном по ошибке следил «сумасшедший сталкер».

Названа причина высокого интереса к новой соцсети Цукерберга

Ранее Цукерберг открыл соцсеть Threads, это прямой конкурент Twitter. Всего за несколько часов после старта новая соцсеть собрала миллионы пользователей, в том числе таких звезд как Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес.

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