В новой соцсети Цукерберга начали отслеживать перелеты Илона Маска
Аккаунт ElonJet, отслеживающий перелёты частного самолета миллиардера Илона Маска, перебрался в Threads (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) после изгнания из Twitter. Об этом сообщает NBC.
«ElonJet прибыл в Threads!» — гласит первый пост Джека Суини, создателя аккаунта.
На утро субботы у него было более 21 тысячи подписчиков.
ElonJet в режиме реального времени отслеживает передвижения частного самолета миллиардера Илона Маска. Используются данные, доступные в открытом доступе, включая интернет-радары.
Ранее аккаунт находился в соцсети Twitter, принадлежащей Маску. Однако в прошлом декабре учетная запись ElonJet бьыла заблокирована.
Сам миллиардер пригрозил Суини судебным иском и заявил, что за его сыном по ошибке следил «сумасшедший сталкер».
Ранее Цукерберг открыл соцсеть Threads, это прямой конкурент Twitter. Всего за несколько часов после старта новая соцсеть собрала миллионы пользователей, в том числе таких звезд как Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес.