WhatsApp начал тестировать функцию фильтров в списке чатов

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, которая позволяет включать фильтрацию непосредственно в списке чатов. Об этом сообщает Gizmochina, пока возможность доступна в обновлении 2.23.14.17 по программе бета-тестирования в Google Play.

Согласно описанию новой версии приложения, функция направлена на то, чтобы сделать фильтрацию переписок более удобной, так как теперь кнопка фильтра будет расположена прямо в списке чатов, а в каждой переписке отдельно.

В WhatsApp планируется ввести три фильтра в верхней части списка чатов. Они позволят пользователям организовывать свои чаты на основе непрочитанных сообщений, личных разговоров и чатов, связанных с бизнесом.

Сейчас в приложении отсутствуют какие-либо фильтры для групповых чатов, что вызывало неудобство у многих пользователей, ведущих рабочие чаты в WhatsApp.