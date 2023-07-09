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В WhatsApp нашли новую функцию

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, которая позволяет включать фильтрацию непосредственно в списке чатов. Об этом сообщает Gizmochina, пока возможность доступна в обновлении 2.23.14.17 по программе бета-тестирования в Google Play.

WhatsApp начал тестировать функцию фильтров в списке чатов
© globallookpress.com

Согласно описанию новой версии приложения, функция направлена на то, чтобы сделать фильтрацию переписок более удобной, так как теперь кнопка фильтра будет расположена прямо в списке чатов, а в каждой переписке отдельно.

В WhatsApp планируется ввести три фильтра в верхней части списка чатов. Они позволят пользователям организовывать свои чаты на основе непрочитанных сообщений, личных разговоров и чатов, связанных с бизнесом.

Сейчас в приложении отсутствуют какие-либо фильтры для групповых чатов, что вызывало неудобство у многих пользователей, ведущих рабочие чаты в WhatsApp.

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По данным портала, этот фильтр пока не появился в обновлении для бета-тестеров. Однако журналисты считают, что разработчики добавят долгожданный фильтр в более поздней версии мессенджера, доступной для всех пользователей.

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