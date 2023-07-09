Ученые придумали способ регенерации зубов

Исследователи из Университетов Киото и Фукуи (Япония) обнаружили способ выращивания зубов, который сможет заменить зубные протезы и имплантаты. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

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Малая часть населения планеты страдает от врожденного заболевания – гипердонтии. Это состояние характеризуется большим количеством зубов (в норме у человека всего 32 зуба). Авторы предположили, что это состояние связано с ростом третьего ряда зубов как у акул и некоторых видов грызунов.

В ходе проверки своей теории и экспериментов на мышах ученые нашли «спящие почки» третьего поднабора зубов. Их стимуляция может обеспечить регенерацию зубов у человека. Авторы выявили генетический путь Wnt, участвующий в управлении развитием зубов и ростом третьего ряда. Изучив его, ученые разработали моноклональное антитело, нацеленное на активацию соответствующего гена BMP, который способствует образованию дополнительных зубов.

«Мы надеемся, что настанет время, когда препараты для восстановления зубов станут третьим выбором наряду с протезами и имплантатами. Наше исследование показывает, что ацеллюлярная молекулярная терапия эффективна для широкого спектра врожденных зубных агенезий», – отметили авторы .