RIKEN: Учеными создан ручной рентген без опасного излучения
Представителями Института физико-химических исследований (RIKEN) в Японии создано портативное устройство, которое эффективно применяет терагерцовый диапазон электромагнитного спектра для «рентгеновского» сканирования объектов без вредного излучения. Информация об этом появилась на сайте SciTechDaily.
Оптимизировав определенные способы и применив специальные материалы, они заметно улучшили выходную мощность терагерцовой волны, а также миниатюризировали устройство.
Мощные субтерагерцовые излучения, которые способны генерировать устройства, отлично подходят для обработки изображений, а также аналитических работ.
Исследователи проводят совместные работы с японскими компаниями, которые специализируются в сфере электроники, оптики и фотоники, для разработки приложений для неразрушающего контроля, а также оборудования для терагерцовой спектроскопии.