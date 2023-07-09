Маск неоднозначно высказался о жене Цукерберга
Супруга миллиардера Марка Цукерберга управляет автомобилем Tesla, но он об этом не знает, сообщил в Twitter американский предприниматель Илон Маск.
«Цук, твоя жена водит Tesla. Ты можешь знать это, а можешь и не знать, но я знаю», — написал бизнесмен.
Пользователи соцсети высказались на этот счет.
«Ты так заставишь его плакать», — написал Heaven.
«Она сказала, что это была лучшая поездка в ее жизни», — высказалась Charlotte Marie.
«Теперь это уже личное», — заявил пользователь под ником LaFactoriaDeTuits.
За день до этого Маск назвал Цукерберга «змеенышем», обвинив его в плагиате.
6 июля компания Цукерберга запустила сервис текстовых сообщений Threads, который должен потеснить Twitter - соцсеть, которой владеет Илон Маск.
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