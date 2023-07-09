$91.69-0.8899.82-0.90

Маск неоднозначно высказался о жене Цукерберга

Супруга миллиардера Марка Цукерберга управляет автомобилем Tesla, но он об этом не знает, сообщил в Twitter американский предприниматель Илон Маск.

Маск неоднозначно высказался о жене Цукерберга
© ТАСС

«Цук, твоя жена водит Tesla. Ты можешь знать это, а можешь и не знать, но я знаю», — написал бизнесмен.

Пользователи соцсети высказались на этот счет.

«Ты так заставишь его плакать», — написал Heaven.

«Она сказала, что это была лучшая поездка в ее жизни», — высказалась Charlotte Marie.

«Теперь это уже личное», — заявил пользователь под ником LaFactoriaDeTuits.

За день до этого Маск назвал Цукерберга «змеенышем», обвинив его в плагиате.

6 июля компания Цукерберга запустила сервис текстовых сообщений Threads, который должен потеснить Twitter - соцсеть, которой владеет Илон Маск.

1
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости