Биологи из Японии изобрели высокоэффективный способ борьбы с комарами

Японские ученые-биологи представили новый метод борьбы с кровососущими и пищащими насекомыми, который является более совершенным и эффективным, пишет "МедиаПоток".

Новая технология борьбы с комарами предоставляет людям возможность не только защитить себя от комаров, но и постепенно снижать количество этих назойливых насекомых.

Сейчас жители планеты применяют различные средства, такие как пластины, спирали, спреи и кремы от комаров, дабы хоть как-то защититься от них. Но в южных странах, где эти кровососущие являются переносчиками опасных недугов, вопрос борьбы с ними является особенно актуальным.

Недавно презентованный японскими учеными метод основан на использовании поверхностно-активных веществ, оказывающих мощное воздействие на вредных насекомых. Речь идет о веществах, которые оказывают влияние на типичное поведение и перемещение в воздушном пространстве кровососущих. Причем эти вещества являются вполне безопасными для людей несмотря на то, что оказывают подавляющее воздействие на комаров.

Новый подход борьбы утяжеляет вес комаров и приводит к проблемам с дыханием. Авторы научной работы настаивают на том, что изобретенный ими метод противостояния кровососущим - самый эффективный из всех, известных сейчас.