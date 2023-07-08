Флагманский планшет Honor получит 13-дюймовый экран с 2,8К-разрешением

12 июля компания Honor проведет мероприятие по запуску нового спектра продуктов, на котором будет официально представлен новый планшет Honor MagicPad. В преддверии презентации был раскрыт дизайн устройства.

Судя по изображению, планшет Honor MagicPad будет доступен как минимум в трех цветах, включая синий, серый и теплое золото (официальные названия пока не объявлены). На задней панели устройства расположен классический модуль камеры с двумя кругами - дизайн, похожий на предыдущие модели, такие как Honor 70 и Honor 90.

Honor

Honor

Спереди MagicPad оснащен 13-дюймовым 2,8K дисплеем с защитой глаз, сертифицированным IMAX Enhanced, и заявленным Honor как «самый мощный дисплей планшета за всю историю».