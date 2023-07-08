Названы самые продаваемые смартфоны в России в первой половине 2023 года

Самым продаваемым смартфоном первой половины 2023 года оказался бюджетный Redmi 9A на 32 ГБ встроенной памяти. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу «М.Видео — Эльдорадо».

© Чемпионат.com

Как сообщает компания, с января по июня 2023 года самыми популярными смартфонами в России стали в числовом выражении: Xiaomi Redmi 9A (32 ГБ), Tecno Spark 8C (64 ГБ), Xiaomi Redmi A1+ (32 ГБ), Xiaomi Redmi 10C (128 ГБ) и Xiaomi Redmi Note 10S (128 ГБ).

Что касается денежного выражения, то самыми продаваемыми смартфонами на рынке оказались устройства Apple: iPhone 14 Pro Max (256 ГБ), iPhone 13 (128 ГБ), iPhone 14 Pro (256 ГБ), iPhone 14 Pro Max (128 ГБ), iPhone 14 (128 ГБ).