Средняя температура на Земле обновила рекорд за всю историю наблюдений

В четверг, 6 июля, средняя температура на Земле поднялась до 17,23 градуса по Цельсию, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Национальных центров экологического прогнозирования США.

Это исторический максимум за все время наблюдений. Причем второй за неделю. В понедельник температура на планете впервые превысила 17 градусов. Прежний температурный рекорд на Земле (16,92 градуса) был зафиксирован в августе 2016 года.

Одной из основных причин такого нагрева планеты, по мнению экспертов, стало проявление феномена, известного как Эль-Ниньо. Это природное явление связано с повышением температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. В среднем его периодичность составляет от двух до семи лет, длится Эль-Ниньо чаще всего от девяти до 12 месяцев