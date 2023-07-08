Samsung вернула свой смартфон в продажу спустя 1,5 года с его выхода

В Индии в свободной продаже обнаружили смартфон обновленный смартфон Samsung Galaxy S21 FE с чипом Snapdragon 888 на 256 ГБ. При этом официальная презентация устройства ожидается 10 июля, сообщает портал GSMArena.

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Оригинальный Samsung Galaxy S21 FE был представлен еще в январе 2022 года и предлагался в двух модификациях — с чипом Exynos 2100 и Snapdragon 888. Поступивший в продажу в Индии S21 FE 2023 года отличается от первоначальной модели тем, что в базовой модификации он предлагает сразу 8/256 ГБ памяти вместо 6/128.

Во всем остальном смартфон повторяет характеристики предшественника. Он получил 6,4-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с частотой 120 Гц, 12-мегапиксельную основную, ультраширокоугольную камеру на 12 Мп, 8-мегапиксельный телеобъектив и 32-мегапиксельную селфи-камеру. Galaxy S21 FE также предлагает аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной мощностью 15 Вт.