Ученые развеяли мифы вокруг одной из дышащих воздухом рыб

Научное сообщество давно задается вопросом, каким образом рыбы могут дышать воздухом при наличии одних только жабр. К таким морским животным относится анабас, сообщает РИА «Новости».
Древнегреческие авторы первыми написали о рыбах, которые могут ползать по суше. В конце XVIII века натуралист Маркус Блох открыл новый вид рыб с головой, напоминающей панцирь. Специалист назвал такое животное «рыба-черепаха». Примерно в те же годы Дагоберт Карл Дальдорф (по некоторым данным, он родом из Москвы) отправился в Индию, где нарисовал «окуня», который забирается на растущую рядом с прудом пальму с помощью плавников. Рисунок был опубликован в европейских изданиях. В статье отмечалось, что индусы называют это существо анабасом. Возникли предположения, что эта рыба может питаться соком или вином пальмы. В XIX веке ученые подвергли сомнению существование «карабкающейся на дерево» рыбы. Они долгое время наблюдали за анабасом, но так и не заметили, чтобы он взбирался на дерево.
В настоящее время наука знает много видов рыб, способных дышать воздухом. К ним относится и анабас или рыба-ползун. Все они обитают в тропиках. Анабасы встречаются в пресных водоемах Индии, Камбоджи, Вьетнама, Тайваня, Лаоса и Малайзии. Эти рыбы откладывают икру на суше в сезон дождей, а уже через 24 часа личинки вылупляются и разбредаются по суше.
По мнению ученых, эволюция помогла анабасам научиться выживать в водоемах, где другие рыбы существовать не могут, чтобы уйти от конкуренции.
«Эта особенность позволяет выжить в водоемах, где другие рыбы существовать не могут. Таким образом вид уходит от конкуренции, что актуально для тропиков», – сказал старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Дмитрий Зворыкин.
Ранее сообщалось, что специалисты Верхне-Обского Главрыбвода помогают нереститься рыбам в реках Новосибирской области и Алтайского края. Они установили 20 640 нерестовых гнезд из хвойного лапника.