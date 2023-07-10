Ученые развеяли мифы вокруг одной из дышащих воздухом рыб

Древнегреческие авторы первыми написали о рыбах, которые могут ползать по суше. В конце XVIII века натуралист Маркус Блох открыл новый вид рыб с головой, напоминающей панцирь. Специалист назвал такое животное «рыба-черепаха». Примерно в те же годы Дагоберт Карл Дальдорф (по некоторым данным, он родом из Москвы) отправился в Индию, где нарисовал «окуня», который забирается на растущую рядом с прудом пальму с помощью плавников. Рисунок был опубликован в европейских изданиях. В статье отмечалось, что индусы называют это существо анабасом. Возникли предположения, что эта рыба может питаться соком или вином пальмы. В XIX веке ученые подвергли сомнению существование «карабкающейся на дерево» рыбы. Они долгое время наблюдали за анабасом, но так и не заметили, чтобы он взбирался на дерево.