$91.69-0.8899.82-0.90

Финансист Кричевский рассказал о рисках потери сотен тысяч рабочих мест из-за нейросетей

Эксперты рассказали об основных трендах в сфере развития нейросетей. Они предупредили, в частности, что дальнейшее внедрение искусственного интеллекта может привести к сокращению большого количества специалистов по всей планете. Об этом пишет «Российская газета».

Финансист рассказал о рисках потери сотен тысяч рабочих мест из-за нейросетей
© globallookpress.com

Ранее аналитики банка Goldman Sachs предсказали, что в ближайшие годы искусственный интеллект заменит порядка 300 млн специалистов на планете.

Финансовый эксперт Алексей Кричевский отметил, что весной 2023 года аналитики предрекали сокращение 25% рабочих мест в ближайшие 10 лет.

В Microsoft оценили возможность ИИ перехватывать контроль

По мнению эксперта, их предсказания постепенно сбываются на фоне широкого внедрения нейросетевых продуктов. Он добавил, что значительная часть промышленных площадок уже роботизирована, ручной труд применяется все меньше и меньше.

Соответственно, начнут сокращаться и вакансии в интеллектуальной сфере, заметил Кричевский. В частности, работу могут потерять программисты, дизайнеры и художники.

Специалист по информационным технологиям Даня Шеповалов рассказал, в свою очередь, что нейросети действительно занимают рабочие места. Вместе с тем, они способствуют появлению новых профессий.

Уже сейчас появились профессии, уточнил он, погонщиков и коучей нейросетей, робототехников, специалистов по информационной безопасности - редакторов произведенных ИИ текстов.

4
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости