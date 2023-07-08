Финансист рассказал о рисках потери сотен тысяч рабочих мест из-за нейросетей

Эксперты рассказали об основных трендах в сфере развития нейросетей. Они предупредили, в частности, что дальнейшее внедрение искусственного интеллекта может привести к сокращению большого количества специалистов по всей планете. Об этом пишет «Российская газета».

Ранее аналитики банка Goldman Sachs предсказали, что в ближайшие годы искусственный интеллект заменит порядка 300 млн специалистов на планете.

Финансовый эксперт Алексей Кричевский отметил, что весной 2023 года аналитики предрекали сокращение 25% рабочих мест в ближайшие 10 лет.

По мнению эксперта, их предсказания постепенно сбываются на фоне широкого внедрения нейросетевых продуктов. Он добавил, что значительная часть промышленных площадок уже роботизирована, ручной труд применяется все меньше и меньше.

Соответственно, начнут сокращаться и вакансии в интеллектуальной сфере, заметил Кричевский. В частности, работу могут потерять программисты, дизайнеры и художники.

Специалист по информационным технологиям Даня Шеповалов рассказал, в свою очередь, что нейросети действительно занимают рабочие места. Вместе с тем, они способствуют появлению новых профессий.