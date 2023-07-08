Аналог Twitter от Meta* затмил соцсеть Интернета будущего

Поскольку пользователи все больше разочаровываются в Twitter под руководством Илона Маска, многие ищут альтернативу. Хотя новое приложение-аналог Twitter от Meta* привлекло к себе внимание, наиболее заметным претендентом является Bluesky, который пока что испытывает трудности в связи с выходом вышеупомянутого конкурента.

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Концепция Bluesky, получившего первоначальное финансирование в размере 13 миллионов долларов от самого Twitter, была запущена в качестве побочного проекта тогдашнего гендиректора компании в 2019 году.

Работая на принципах децентрализации и открытого исходного кода (что многие называет принципами Интернета будущего), Bluesky стремится повторить успех таких платформ, как Mastodon и Fediverse.

На этой неделе Bluesky отметила достижение миллиона пользователей, что является впечатляющим достижением, учитывая ее модель регистрации только по приглашениям. Ожидается, что после того, как платформа откроется для всех пользователей, ее пользовательская база значительно расширится. Первые отзывы были положительными.