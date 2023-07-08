iPhone 15 Pro получит эксклюзивную синюю расцветку

В сентябре этого года компания Apple представит iPhone 15 Pro, который получит уникальную расцветку в темно-синем цвете с оттенками серого. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на авторитетного инсайдера Unknownz21.

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Согласно утечкам, новые модели iPhone 15 Pro будут выполнены из титана. Смартфон в темно-синем цвете получит матовые рамки, отличающиеся от глянцевой нержавеющей стали, которую Apple использовала ранее. Новая расцветка будет похожа на использовавшуюся в iPhone 12 Pro, но в более темных оттенках.

Ожидается, что iPhone 15 Pro также будет доступен в серебристом, черном и сером цветах. При этом, как сообщает инсайдер, ему не известно о планах Apple по выпуску темно-красного iPhone 15 Pro, информация о котором ранее появилась в сети. Касаемо базовых моделей iPhone 15 известно, что они будут доступны в ярко-розовом и зеленом цветах.