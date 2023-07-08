В Китае готовят закон о противодействии кибербуллингу

Интернет-регуляторы в КНР будут следить за проявлениями запугивания и травли в виртуальном пространстве, в том числе в рамках стримов, и своевременно принимать меры. Об этом пишет издание China Daily.

Соответствующий законопроект подготовлен Государственной администрацией КНР по управлению киберпространством. С 7 июля до 6 августа он открыт для общественного обсуждения. Предложения и отзывы можно оставить на соответствующем сайте, а также направить в администрацию по обычной или электронной почте, отмечается в материале.

Главной целью законопроекта является определение обязанностей интернет-провайдеров по контролю и блокировке «агрессивного контента». Компании планируется обязать внедрять на своих сервисах системы анализа содержимого на предмет выявления признаков кибербуллинга, говорится в статье.

Кроме того, в законопроекте будет содержаться определение кибербуллинга. К этой категории планируется причислить распространение клеветы на других, сведений из сферы личной жизни, а также серьезное воздействие на психические или физические недостатки граждан, уточняет China Daily.