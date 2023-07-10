В России создали генеративный ИИ для бизнеса

В России создали нейросеть для бизнеса, которая построена на технологии больших данных и размещается на локальных серверах компаний.

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Компания Rubbles разработала инновационную систему искусственного интеллекта (ИИ), под названием Rubbles Generative AI Suite, в которую было инвестировано более 100 млн рублей. Эта платформа объединяет международные технологии ИИ, которые могут быть применены в различных отраслях бизнеса, включая розничную торговлю, банковское дело, телекоммуникации, медицину, тяжёлую промышленность и другие.

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Главная особенность Rubbles Generative AI Suite заключается в том, что она может быть интегрирована в инфраструктуру заказчика непосредственно на его сервере, а не в облаке, как большинство других решений. Этот подход обеспечивает полный контроль над данными и сервисами, созданными на основе этой платформы. Для многих компаний это является решающим фактором, поскольку они стремятся сохранить данные внутри своей организации и избежать доступа третьих сторон. Rubbles Generative AI Suite стала первым решением на российском рынке, предоставляющим такую возможность.

Платформа постоянно пополняется новыми моделями с открытым исходным кодом. Компания Rubbles провела анализ более 100 моделей со всего мира и продолжает исследовать новые модели, сосредоточиваясь на нейросетях для текста и изображений (аналогичных ChatGPT и Midjourney). Процесс подготовки моделей включает отбор на основе качественных метрик и их адаптацию для работы с русскоязычными запросами.

Благодаря Rubbles Generative AI Suite бизнес сможет интегрировать генеративные модели в свои продукты и приложения на 50% быстрее, чем при самостоятельной разработке на основе открытых технологий.

Все генеративные модели, предоставленные в составе Rubbles Generative AI Suite, прошли проверку на юридическую чистоту для коммерческого использования и сопровождаются информацией о производительности и требованиях к инфраструктуре для их внедрения и поддержки. Пользователи могут использовать собственные данные для моделей, быстро создавать сервисы с помощью инструментов машинного обучения, доступных на платформе, и контролировать работу моделей и сервисов.