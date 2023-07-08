В Microsoft оценили возможность ИИ перехватывать контроль
У искусственного интеллекта (ИИ) нет возможности перехватить контроль. Такое мнение выразил руководитель отдела ИИ в компании Microsoft Эрик Бойд в интервью британскому телеканалу Sky News, передает РИА Новости.
«Люди говорят о том, как искусственный интеллект берет управление на себя, но у него нет возможности перехватить контроль», — сказал он, добавив, что существующие модели пока что способны только выдавать текст как итоговый результат.
Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что ИИ, способный с нуля создавать изображения или текст, представляет огромную опасность для человечества, поэтому власти должны быть крайне осторожны при его использовании.
В июне полковник ВВС США Такер Хэмилтон на мероприятии Королевского аэронавтического общества в Великобритании представил доклад, в котором рассказал о симуляции поражения ударным беспилотным летательным аппаратом зенитных систем противника. Система искусственного интеллекта приняла указания оператора за помеху в достижении поставленной цели миссии, поэтому «ликвидировала» его самого.
Некоторые страны уже предпринимают меры для ограничения рисков использования искусственного интеллекта. Заместитель главы Министерства цифрового развития Александр Шойтов проинформировал, что власти готовят полноценный закон на эту тему.