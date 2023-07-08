Средняя температура на Земле обновила исторический максимум

Отмечается, что в понедельник была зафиксирована рекордно высокая температура на Земле, которая впервые превысила +17°С. Однако, уже в четверг средняя температура составляла +17,23°С.

Метеорологи сообщают, что прежний температурный рекорд был установлен в августе 2016 года. Тогда средняя температура на Земле поднялась до +16,92°С. Эксперты связывают повышение температуры с эффектом Эль-Ниньо, когда каждые 2-7 лет температура воды на поверхности океана в центральной и восточной тропической части Тихого океана повышается. Как правило, Эль-Ниньо длится от 9 до 12 месяцев. До этого климатолог из Института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма при Имперском колледже Великобритании Фридерике Отто заявляла, что новый рекорд средней температуры на планете является "смертным приговором" для человечества.