Основатель Twitter Дорси пошутил об отсутствии летающих машин из-за Threads от Цукерберга
Создатель Twitter Дорси назвал новую соцсеть от главы Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга Threads очередным клоном его проекта, раскритиковав приложение за полное копирование дизайна и функционала Twitter. Об этом сообщает Business Insider.
«Мы хотели летающие машины, вместо этого мы получили семь клонов Twitter», — пошутил бизнесмен. Также вместе с постом было опубликовано изображение, на котором показаны интерфейсы таких платформ, как Threads, Twitter, Mastodon, Bluesky и Not Boring.
Илон Маск, нынешний владелец Twitter, ответил на публикацию Дорси смеющимся смайликом. Вероятно таким образом миллиардер высказался в знак одобрения насмешки, поскольку оба открыто критикуют Threads в последние несколько дней.
Маск угрожает подать в суд на генерального директора Meta Марка Цукерберга из-за запуска Threads. По его словам, компания незаконно использовала «коммерческие секреты Twitter и другую интеллектуальную собственность».
Дорси уже критиковал Threads за сбор большого объема пользовательских данных.
Threads позиционируется Цукербергом как аналог Twitter. Платформа визуально повторяет дизайн Twitter, но использует иконки из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), другой соцсети Meta. Также для регистрации пользователям необходимо иметь аккаунт в Instagram.