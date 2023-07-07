Основатель Twitter Дорси пошутил об отсутствии летающих машин из-за Threads от Цукерберга

Создатель Twitter Дорси назвал новую соцсеть от главы Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга Threads очередным клоном его проекта, раскритиковав приложение за полное копирование дизайна и функционала Twitter. Об этом сообщает Business Insider.

© газета.ру

«Мы хотели летающие машины, вместо этого мы получили семь клонов Twitter», — пошутил бизнесмен. Также вместе с постом было опубликовано изображение, на котором показаны интерфейсы таких платформ, как Threads, Twitter, Mastodon, Bluesky и Not Boring.

Илон Маск, нынешний владелец Twitter, ответил на публикацию Дорси смеющимся смайликом. Вероятно таким образом миллиардер высказался в знак одобрения насмешки, поскольку оба открыто критикуют Threads в последние несколько дней.

Маск угрожает подать в суд на генерального директора Meta Марка Цукерберга из-за запуска Threads. По его словам, компания незаконно использовала «коммерческие секреты Twitter и другую интеллектуальную собственность».

Дорси уже критиковал Threads за сбор большого объема пользовательских данных.