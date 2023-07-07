Обнаружена вызвавшая образование космической спирали планета-гигант

Ученые Университета штата Аризона сообщили об обнаружении гигантской экзопланеты MWC 758c, которая вызвала появление спиральных рукавов в протопланетном диске вокруг родительской звезды. Результаты наблюдения опубликованы в журнале Nature Astronomy.

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Родительская звезда, вокруг которой вращается MWC 758c, располагается в 500 световых лет от Земли, а ее возраст составляет всего 3,5 миллиона лет (для сравнения возраст Солнца достигает 4,6 миллиарда лет). Эта система все еще имеет протопланетный диск, поскольку на полное формирование планет, спутников, астероидов и комет обычно уходит 10 миллионов лет. Спиральные рукава в диске были обнаружены еще в 2013 году, и теоретическое моделирование показало, что причиной их появления должна являться гигантская планета.

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Наблюдения проводились с помощью Большого бинокулярного телескопа, который обладает наивысшим разрешением среди всех оптических телескопов в мире. Этот инструмент имеет камеру LMIRCam, работающую в среднем инфракрасном диапазоне и достаточно чувствительную, чтобы уловить свет от тусклых красноватых планет. Несмотря на то что масса планеты MWC 758c составляет две массы Юпитера, газовый гигант является самой «красной» планетой из всех когда-либо открытых, что объясняет, почему она оставалась невидимой для других телескопов.

MWC 758c удалена от родительской звезды на примерно сто астрономических единиц. Ученые предполагают, что цвет планеты объясняется либо тем, что она имеет неожиданно низкую эффективную температуру (около 500-600 кельвинов), либо она окружена космическим облаком пыли, которая поглощает электромагнитные волны голубой области спектра. В последнем случае MWC 758c все еще находится на стадии формирования, и может происходить процесс образования системы спутников.