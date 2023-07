Российские инженеры создали нейросеть для поиска работы и сотрудников

Российские инженеры создали новую платформу поиска работы, которая использует искусственный интеллект. Этот сервис отличается от привычных сайтов с резюме и вакансиями. Платформа My new job, разработанная компанией из инновационного центра «Сколково», использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, включая системы Whisper и ChatGPT-4 от OpenAI. Для запуска платформы разработчики открыли краудфандинг на Boomstarter.ru, и участники краудфандинга смогут получить доступ к сервису My new job среди первых.