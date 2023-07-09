В фундаменте стены в Риме обнаружена женская голова из мрамора

«Голова лежала лицом вниз, защищенная глиняной насыпью, на которой покоится фундамент стены. Сейчас мы передали ее реставраторам для очистки, а затем она отправится к археологам для правильной идентификации и первого предложения по датировке, которая, судя по всему, относится к эпохе Августа», — уточнил Паризи Пресичче.