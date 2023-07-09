В фундаменте стены в Риме обнаружена женская голова из мрамора

Во время работ в историческом центре Рима строители обнаружили часть мраморной скульптуры в виде женской головы. Об этом сообщает NY Post.
Вырезанная из греческого мрамора женская голова была найдена в фундаменте стены на восточной стороне площади Пьяцца в Риме, под которой в настоящее время ведутся строительные работы. Мэр города Роберто Гуалтиери сообщил о находке в своем личном блоге в Twitter, отметив, что «голова отлично сохранилась и на ней практически нет повреждений».
«Рим продолжает возвращать драгоценные свидетельства своего прошлого: великолепная мраморная голова была найдена во время работ на площади Пьяцца Аугусто Императоре. Археологи и реставраторы заняты очисткой и изучением находки», — написал он.
Суперинтендант Капитолия Клаудио Паризи Пресичче считает, что найденная голова, скорее всего, принадлежит женскому божеству, возможно, богине Венере.
«Голова лежала лицом вниз, защищенная глиняной насыпью, на которой покоится фундамент стены. Сейчас мы передали ее реставраторам для очистки, а затем она отправится к археологам для правильной идентификации и первого предложения по датировке, которая, судя по всему, относится к эпохе Августа», — уточнил Паризи Пресичче.
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