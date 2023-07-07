Главные квантовые технологии РФ покажут на Форуме будущих технологий

Форум будущих технологий, который пройдет в Москве с 9 по 14 июля 2023 года, представит квантовые технологии и продукты от государственных корпораций и ключевых разработчиков. В дни открытых дверей форума 13 и 14 июля высокотехнологичные продукты в области квантовых технологий продемонстрируют такие компании, как ОАО «РЖД» , ГК «Росатом», АО «Газпромбанк» , Правительство Москвы и ПАО «Сбербанк» .

Сбербанк покажет собственный стенд с инновациями в области ИИ, продуктами и решениями для физических и юридических лиц. Гости смогут протестировать умные устройства Sber со встроенным виртуальным ассистентом на борту – SberPortal, SberBoom, SberBoom mini и SberBoxTop. Также на стенде у каждого будет возможность создать собственное уникальное изображение с помощью нейросети Kandinsky от Сбера и узнать про суперкомпьютер Cristofari NEO. ОАО «РЖД» представит интерактивный контент о развитии квантовых сетей и используемых для этого технологиях. Также совместно с ключевыми партнерами компания представит отечественное оборудование квантовых коммуникаций Росатом представит видеоинсталляцию, демонстрирующую путь от основ квантовой механики до будущего, где квантовые компьютеры решают сложные задачи. Газпромбанк представит инновационные стартапы (QBoard, QApp, QRate, «Дефан», а также QSpace и проект QLU), использующие квантовые компьютеры и алгоритмы для ускорения задач оптимизации и решения проблем кибербезопасности. Правительство Москвы представит квантовый мегаполис будущего, в том числе технологии, которые улучшат транспортные системы и позволят распознавать объекты с помощью камер видеонаблюдения.