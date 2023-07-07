Стало известно, как будут выглядеть видеозвонки в «Твиттере»

В социальной сети «Твиттер» появится возможность связаться с другим человеком по видео или аудио. Сотрудники платформы уже публикуют скриншоты, как будет выглядеть использование новой функции.

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О появлении подобного функционала впервые сообщил генеральный директор «Твиттера» Илон Маск — в мае он писал, что пользователи получат возможность звонить кому угодно в любой точке мира, при этом не раскрывая свой номер телефона.

Тестирование звонков в «Твиттере» происходит на фоне роста популярности новой соцсети Threads — она была запущена лишь вчера и уже привлекла десятки миллионов человек.