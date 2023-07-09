От волчьих ям до оспы: самое жестокое оружие в истории

На протяжении сотен лет солдаты поддерживают какую-никакую гуманность в вооруженных конфликтах, но порой военная наука заходит слишком далеко. Некоторые типы вооружений слишком жестоки, чтобы применять их. Портал SlashGear рассказал о самом жутком оружии в истории человечества.

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Наземные мины

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Наземные мины существуют в двух вариантах: противопехотные и противотанковые. Они представляют собой небольшие взрывные устройства, которые размещаются либо под землей, либо на поверхности почвы. Мины взрываются при контакте с целью — или когда она оказывается достаточно близко. К сожалению, в этом и заключается главная опасность идеи: наземные мины не различают своих и чужих, их жертвой может стать совершенно кто угодно. Тем, кому повезет выжить после взрыва, предстоит множество хирургических операций, долгая физическая реабилитация и психотерапия.

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Волчьи ямы

Волчьи ямы активно использовались во Вьетнамской войне: их вполне можно назвать одним из символов того печального конфликта. Представьте не слишком глубокую яму, дно которой устлано шипами — чаще всего, выстроганными из дерева или бамбука. Шипы пронзают конечности солдата, упавшего в яму, и тот не сможет выбраться из ловушки своими силами. Голливудские фильмы сильно преувеличивают смертоносность волчьих ям: они предназначены скорее для замедления наступающих войск, нежели для убийства. Тем не менее, ямы были крайне жестоким орудием войны. Иногда шипы смазывали животным ядом или фекалиями, чтобы раны жертвы загноились. Неудивительно, что II протокол Женевской конвенции 1980 года запретил их.

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Напалм

Напалм — зажигательная смесь, состоящая из жидкого горючего и загустителя. Иными словами, это густой бензин, который при возгорании прилипает к цели. При использовании в качестве оружия, напалм достигает температуры до 1 200 градусов Цельсия. Он вызывает тяжелейшие ожоги, удушение дымом и, конечно же, смерть. Первое применение напалма датируется 1944 годом, но, опять же, как оружие он больше известен по Вьетнамской войне, где публика впервые узнала о жутких эффектах химиката. Горящие леса, разрушенные деревни, обожженные до неузнаваемости люди. Применение напалма против гражданской популяции запрещено законом… Но не против военных целей.

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Огнеметы

Огнеметы применялись во время мировых войн. Они были чудовищно эффективным оружием против полевых фортификаций, бункеров, траншей и других укрепленных позиций. Да, огнеметы не были идеальным вооружением: конструкция и масса устройства представляли серьезный риск для оператора, тогда как ограниченный запас топлива заставлял солдата быстро искать укрытие. Но по части эффекта это оружие представляет такую же угрозу, как и напалм. Огнеметы также попали под запрет, но только частичный.

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Кассетные бомбы

Кассетные бомбы представляют собой контейнер, наполненный сотнями взрывных элементов. Они могут быть выполнены в форме снаряд или ракет в зависимости от того, для какого вооружения производится: гаубиц, артиллерийских пушек, ракетных установок и так далее. Кассеты рассеивают миниатюрные бомбы по огромной площади без какой-либо гарантии точности — и именно поэтому они считаются крайне опасными. Дело в том, что жертвами таких бомб редко становятся военные. До 40% взрывных элементов на самом деле не взрываются: они попадают на землю, где их, годы спустя, нередко находят гражданские. Кассетные бомбы стали причиной множества трагических несчастных случаев, из-за чего их производство и использование было запрещено в 2010 году.

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Экспансивные патроны

Механизм действия экспансивных патронов заключается в том, что, при попадании в тело человека, они расширяются и оставляют после себя гораздо большую рану, чем обычная амуниция. Но интересный нюанс в другом. Государственные армии не имеют права пользоваться экспансивными боеприпасами, однако этот запрет не распространяется на охотников и офицеров полиции. Благодаря тому, что экспансивные патроны обладают меньшим шансом пройти сквозь цель, они снижают риск попадания шальной пули в невинных гражданских. Охотники же пользуются ими из-за большей огневой мощи и повышенного шанса на быстрое убийство.

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Биологическое оружие