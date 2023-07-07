В ООН заявили о выходе климатического кризиса из-под контроля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «изменение климата выходит из-под контроля». Ранее неофициальный анализ показал, что последняя неделя оказалась самой жаркой за всю историю наблюдений.

«Если мы продолжим откладывать принятие ключевых мер, мы продолжим движение к катастрофической ситуации, о чем свидетельствуют последние температурные рекорды», — цитирует Антониу Гуттериша The Guardian.

Согласно данным Национального центра экологического прогнозирования США (NCEP), средняя глобальная температура 3 и 4 июля достигла 17,01 °C и 17,18 °C соответственно, что стало самыми высокими показателями за всю историю наблюдений.

По информации исследовательского проекта Climate Reanalyzer Университета штата Мэн в США, за семь дней с 28 июня по 5 июля средняя дневная температура во всем мире была на 0,4 °C выше, чем за любую предыдущую неделю за 44 года ведения учета.

По словам ученых Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), изменение климата развивается по непредсказуемой траектории. Нагрев атмосферы от антропогенных выбросов в сочетании с возвращением климатического феномена Эль-Ниньо приведет к новым температурным рекордам.