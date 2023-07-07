YouTube добавит функцию блокировки экрана при просмотре видео

В начале июля YouTube начал тестировать новую функцию — блокировку экрана. Она позволяет отключить сенсорное управление при просмотре видео и не допускает случайных нажатий на экран и отключения воспроизведения.

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Новый функционал уже могут опробовать подписчики YouTube Premium до 30 июля, согласившись участвовать в мобильном тестировании на специальной странице. Работает опция очень просто: при воспроизведении видео нужно нажать на значок настроек в правом верхнем углу и выбрать «Блокировка экрана».

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