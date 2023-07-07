Названа максимальная температура, пригодная для выживания человека
Британские ученые определили верхний критический предел температуры, пригодной для выживания человека. Он находится в пределах от 40 до 50 градусов Цельсия.
Исследователи измерили скорость метаболизма человека в состоянии покоя (показатель того, сколько энергии потребляет человеческий организм для поддержания нормальной жизнедеятельности). Результаты показали, что в жарких и влажных условиях эта скорость растет.
Так, при температуре в плюс 40 градусов метаболизм ускорялся в среднем на 35%, а при плюс 50 и высокой влажности – почти на 50%. По мнению ученых, это свидетельствует о том, что адаптационные возможности организма находятся на пределе.
Ученые также проверили воздействие экстремальных температур на работу сердца у людей различного возраста и физической подготовки. Для наблюдений использовался ультрасовременный эхокардиограф. Результаты показали, что мужчины и женщины «демонстрируют некоторые ключевые различия в реакции своей сердечно-сосудистой системы на жару».
Понимание верхнего предела выносливости человека важно для определения условий труда, спорта, медицины и международных поездок. Ученые отметили, что был проделан большой анализ над диапазоном температур, при которых предпочитают жить различные виды животных, но для людей подобных исследований практически не проводилось, сообщает Newroscience News.
Ранее эксперты заявили, что «точка невозврата» для Земли будет пройдена, когда средняя глобальная температура вырастет на пять градусов по сравнению с доиндустриальным уровнем. Тогда ледяной покров западной Антарктиды начнет разрушаться, что приведет к резкому подъему уровня моря.