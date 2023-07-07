Названа максимальная температура, пригодная для выживания человека

Британские ученые определили верхний критический предел температуры, пригодной для выживания человека. Он находится в пределах от 40 до 50 градусов Цельсия.

Исследователи измерили скорость метаболизма человека в состоянии покоя (показатель того, сколько энергии потребляет человеческий организм для поддержания нормальной жизнедеятельности). Результаты показали, что в жарких и влажных условиях эта скорость растет.

Так, при температуре в плюс 40 градусов метаболизм ускорялся в среднем на 35%, а при плюс 50 и высокой влажности – почти на 50%. По мнению ученых, это свидетельствует о том, что адаптационные возможности организма находятся на пределе.

Ученые также проверили воздействие экстремальных температур на работу сердца у людей различного возраста и физической подготовки. Для наблюдений использовался ультрасовременный эхокардиограф. Результаты показали, что мужчины и женщины «демонстрируют некоторые ключевые различия в реакции своей сердечно-сосудистой системы на жару».

Понимание верхнего предела выносливости человека важно для определения условий труда, спорта, медицины и международных поездок. Ученые отметили, что был проделан большой анализ над диапазоном температур, при которых предпочитают жить различные виды животных, но для людей подобных исследований практически не проводилось, сообщает Newroscience News.