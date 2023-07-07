VR-шлем от Apple решили продавать по предварительной записи

В первые месяцы запуска гарнитура смешанной реальности Vision Pro от Apple будет продаваться только в фирменных магазинах компании и только по предварительной записи. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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«Работники магазинов Apple помогут покупателям получить Vision Pro с подходящим по размеру держателем вокруг головы. Это будет самое сложный с точки зрения логистики старт продаж гаджета от Apple», — говорится в статье.

Apple выделит специальную зону в магазине для демонстрации гарнитуры и необходимых инструментов для определения размера, чтобы помочь выбрать правильную гарнитуру и аксессуары для покупателя.

Устройство будет доступно для покупки во всех розничных магазинах Apple в США, но первоначально корпорация намерена сконцентрироваться на таких крупных городах США, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Также магазины Apple должны будут иметь запас линз производства Carl Zeiss для людей с миопией или гиперметропией. По данным Bloomberg, Apple также изучает возможность сотрудничества с производителями аксессуаров, чтобы создать специальные чехлы для внешнего аккумуляторного блока.