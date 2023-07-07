Найдены останки одного из самых маленьких пингвинов в истории

Ученые обнаружили останки одного из самых маленьких пингвинов, когда-либо существовавших на Земле. Этот вымерший вид жил в Новой Зеландии около трех миллионов лет назад.

© Simone Giovanardi/Massey University

Два окаменевших черепа нашли во время раскопок на Северном острове страны. Они принадлежали взрослой особи и детенышу.

Виду присвоили название маленький пингвин Уилсона (Eudyptula wilsonae). Черепа и по размеру, и по форме оказались очень похожи на черепа Eudyptula minor – самого маленького ныне живущего пингвина.

Скелет пингвинов Уилсона не сохранился, и ученые не смогли точно рассчитать их размеры. По предварительным оценкам, размер их тела мог достигать 35 см, а вес – менее килограмма.

В наше время малые пингвины обитают в Новой Зеландии, материковой Австралии и Тасмании, но ученые до сих пор не знают, откуда они произошли. Новое исследование показало, что корни этого вида могли происходить именно из Новой Зеландии.

Ученые также отметили, что за три миллиона лет климат несколько раз глобальным образом менялся. Но малые пингвины жили в одном регионе и, судя по всему, не слишком менялись. Это говорит об эволюционной устойчивости данной группы.

Маленькие пингвины занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) как «вызывающие наименьшую озабоченность», что означает, что их популяция многочисленна и стабильна. Но ученые опасаются, что потепление поверхностных вод океана может нанести вред нелетающим птицам, сообщает Journal of Paleontology.