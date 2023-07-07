Пиренейским полуостровом в период энеолита правила женщина

Ученые из Севильского университета (Испания) в ходе исследования установили, что в период энеолита (с 3500 по 1700 гг. до н. э.) правительницей на юго-западе Пиренейского полуострова была женщина. Результаты исследования публикует научный журнал Scientific Reports.

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Антропологи изучили одиночную могилу в гробнице Монтелирио Толос (Испания), где покоился самый влиятельный и знатный человек, живший на Иберийском полуострове в период медного века (с 3500 по 1700 гг. до н. э.). Вскрыв могилу, исследователи провели пептидный анализ эмали зуба мумии, чтобы проверить наличие в ней амелогенина — полового диморфного эмалеобразующего белка. Так ученые выявили наличие в эмали гена AMELX, вырабатывающего амелогенин и находящегося на Х-хромосоме, но не нашли ген AMELY, который бывает только у мужчин. В итоге исследователи пришли к выводу, что данная могила принадлежала женщине.