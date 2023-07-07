Apple поделилась фильмом, снятым только на iPhone 14 Pro

Компания Apple в очередной раз продемонстрировала возможности камеры своего iPhone 14 Pro, поделившись короткометражным фильмом, снятым полностью на флагман компании в Мексике.

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13-минутный фильм под названием «Huracán Ramírez vs. La Piñata Enchilada» представляет собой сценарий, в котором легендарный мексиканский боксер и актер Huracán Ramírez противостоит «злой пиньяте», терроризирующей страну.

В фильме используются различные видеофункции iPhone 14 Pro, включая кинематографический режим, режим экшн, съемку при слабом освещении, сверхширокоугольный объектив и замедленную съемку.