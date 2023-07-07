Apple поделилась фильмом, снятым только на iPhone 14 Pro
Компания Apple в очередной раз продемонстрировала возможности камеры своего iPhone 14 Pro, поделившись короткометражным фильмом, снятым полностью на флагман компании в Мексике.
13-минутный фильм под названием «Huracán Ramírez vs. La Piñata Enchilada» представляет собой сценарий, в котором легендарный мексиканский боксер и актер Huracán Ramírez противостоит «злой пиньяте», терроризирующей страну.
В фильме используются различные видеофункции iPhone 14 Pro, включая кинематографический режим, режим экшн, съемку при слабом освещении, сверхширокоугольный объектив и замедленную съемку.
iPhone 14 Pro, выпущенный в прошлом году, оснащен 48-мегапиксельной основной камерой и дисплеем Always-on Display с Dynamic Island, одной из главных «фич». Пока это последняя доступная модель iPhone, но в сентябре ожидается анонс следующего поколения.